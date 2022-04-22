Европа собралась запретить поставки российской нефти в ближайшие недели

Брюно Ле Мэр сказал, что ЕС может запретить импорт нефти из России в ближайшие недели

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV сказал, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели, но точной даты пока нет.

В Европе собираются запретить поставки нефти из России, поскольку это первый источник валюты для страны, отметил он. «Нефть приносит России 700 миллионов долларов в день. Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и властям. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет», — сказал министр.

Ранее правительство Венгрии отказалось поддерживать эмбарго ЕС на поставки нефти и газа из России. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен тоже выступила против введения запрета на поставки газа и нефти из России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле говорил, что его стране не нужен российский газ. Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран, добавил он.