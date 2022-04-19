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Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из России

МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит эмбарго ЕС против нефти и газа из России

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Правительство Венгрии отказывается поддерживать эмбарго Европейского союза (ЕС) на поставки нефти и газа из России. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет ТАСС.

На пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу венгерский дипломат заявил, что поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев. «Мы не поддержим санкции против российских нефти и газа», — заявил Сийярто.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен убедить страны Евросоюза ввести блокирующие санкции против поставок российской нефти. По его мнению, такой шаг позволит нанести удар по финансированию российской спецоперации на Украине.

19 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль предупредил, что эмбарго на российский газ повлечет за собой снижение уровня жизни в Европе. Такой шаг Евросоюза, по мнению эксперта, может привести к тому, что европейцы не смогут отапливать свои жилища. В совокупности эти последствия могут спровоцировать «бунты повсюду».

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Николай Чигасов
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