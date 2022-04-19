Во Франции предрекли бунты по всей Европе из-за эмбарго на российский газ

Французский экономист Валль предрек бунты повсюду в Европе из-за эмбарго на российский газ

Введение эмбарго на поставки газа из России может привести к снижению уровня жизни в Европе. Об этом пишет в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.

По его словам, запрет на поставки энергоресурсов из России приведет также к тому, что европейцы не смогут отапливать свои жилища. После падения доходов и появления проблем с отоплением в Европе начнутся «бунты повсюду», считает эксперт.

Помимо этого, экономист отмечает, что европейские страны допустят ошибку, если лишат себя безопасного и дешевого российского газа, а также экспорта и импорта из России. Он добавил, что в результате нехватка продуктов питания вызовет глубокие кризисы в Европе, которые можно сравнить с арабскими революциями 2011 года, начавшимися из-за подорожания пшеницы. Стоимость продуктов резко вырастет из-за глобального дефицита зерновых, подсолнечного масла и удобрений, объяснил специалист.

Валль также предрек крах евро и взрыв цен в Европе при полном отказе от российских энергоносителей.

Ранее эксперт по энергетике Иван Новески заявил, что большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой при отказе от поставок газа из России. По его словам, Чехия почти на сто процентов зависит от энергоресурсов из России уже более 50 лет. Эксперт предрек, что при эмбарго на российский газ уже к осени остановится основная часть чешской промышленности, в том числе заводы по производству автомобилей и стекла.