Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Чехии предрекли полный коллапс всего государства при отказе от газа из России

Эксперт по энергетике Новески: большинство чехов замерзнут зимой при отказе от газа из РФ

Фото: David W Cerny / Reuters

Большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой при отказе от поставок газа из России. Об этом в интервью изданию Parlamentni listy рассказал эксперт по энергетике Иван Новески.

«Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым», — заявил эксперт, комментируя последствия подобного решения.

По его словам, Чехия почти на сто процентов зависит от энергоресурсов из России уже более 50 лет. Эксперт предрек, что при эмбарго на российский газ уже к осени остановится основная часть чешской промышленности, в том числе заводы по производству автомобилей и стекла. Это приведет к рекордному росту безработицы в стране, пояснил он. Новески также добавил, что отказ от газа из России грозит остановкой работы чешского транспорта и «полным коллапсом всего государства».

Помимо этого, без газа встанет производство удобрений, что спровоцирует нехватку продовольствия в стране, рассказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе. При этом глава государства отметил, что остальная Европа зависит от поставок газа из России. Он также добавил, что Париж работает над тем, что закупать энергоносители у других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия Украине
48-летняя актриса снялась в майке и чулках в сетку и порадовала фанатов
США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
Губернатор Калининградской области рассказал об активности самолетов НАТО
Внук Алисы Фрейндлих назвал причину любви к театральным буфетам
Бизнес ушедшей из России финской Valio захотели выкупить
Российские силовики обнаружили тайник с боеприпасами на воензаводе Херсоне
Россиянам назвали способ отличить оригинальные духи от подделки
В Чехии предрекли полный коллапс всего государства при отказе от газа из России
Россиянам объяснили вероятность лишения доллара статуса мировой валюты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.