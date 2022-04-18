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Макрон заявил об отсутствии необходимости в российском газе для Франции

Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе, в отличие от остальной Европы
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 5.

При этом глава государства отметил, что остальная Европа зависит от поставок газа из России. Он также добавил, что Париж работает над тем, что закупать энергоносители у других стран.

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл планы страны о добыче сланцевого газа и об отказе от российского газа. Хабек опроверг планы Германии добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой негативные последствия для экологии страны. По этой причине Берлин не готов оперативно отказаться от газа России. «Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — объяснил политик.

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Марина Совина
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