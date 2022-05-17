Первая компания решила подать в суд из-за требования оплачивать газ в рублях

Финская госкомпания Gasum отказалась платить за газ России в рублях и подала в суд

Финская государственная энергетическая компания Gasum стала первой, кто обратилась в арбитражный суд из-за требований России об оплате газа в рублях. Она также сообщила на своем сайте об отказе оплачивать топливо на таких условиях.

Gasum не принимает предложение ООО «Газпром экспорт» о переходе на расчеты в рублях, поэтому и решила подать в суд. Кроме того, у компаний есть значительные разногласия по другим требованиям, выдвинутым по соглашению, отмечается в пресс-релизе.

В Gasum добавили, что у компании «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», так как требование «Газпрома» противоречит интересам финских потребителей. По мнению компании, односторонний запрос «Газпрома» о проведении расчетов в рублях не соответствует условиям соглашения между компаниями, заключенного осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что французская энергетическая компания Engie начала обсуждать с российским «Газпромом» новую схему оплаты газа. С поручением перевести оплату российского газа, поставляемого в недружественные страны, на рубли, в конце марта выступил президент Владимир Путин.