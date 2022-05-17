Французская компания начала обсуждать с «Газпромом» требования России

Французская компания Engie начала обсуждать с «Газпромом» изменение схемы оплаты газа

Французская энергетическая компания Engie начала обсуждать с российским «Газпромом» новую схему оплаты газа, следует из отчетности европейского предприятия за первый квартал.

«Engie начала переговоры с "Газпромом" касательно требований России об изменении схемы оплаты российского газа. Группа предприняла необходимые шаги, чтобы иметь возможность выполнять свои обязательства по платежам в той мере, в которой они соответствуют европейским санкциями и не меняют баланса рисков для Engie», — говорится в документе.

Там также добавляется, что сейчас группа фокусируется на секторе возобновляемых источников энергии и переходе к низкоуглеродным газам.

С поручением перевести оплату российского газа, поставляемого в «недружественные» страны, на рубли, в конце марта выступил президент Владимир Путин. Позднее появились разъяснения, из которых следовало, что иностранные покупатели должны будут завести несколько счетов в Газпромбанке: валютный и рублевый, исходно зачисляя средства по-прежнему в долларах или евро.

В Евросоюзе назвали новый механизм нарушением санкций, но затем представили план, который позволит соблюдать существующие ограничения. Так, предполагается, что после платежа в евро или долларах за российский газ и объявления о выполненных обязательствах Москва не должна требовать от стран ЕС никаких других действий по платежу.