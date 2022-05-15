Стало известно о плане ЕС по покупке газа у России без нарушения санкций

Bloomberg узнал о плане Евросоюза покупать газ у России без нарушения санкций

Еврокомиссия разработала план по закупке российского газа, который позволит импортерам выполнить поставленные Москвой условия и не нарушить санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Еврокомиссия сообщила о подобном плане на закрытом заседании с участием европейских стран. Предполагается, что после платежа в евро или долларах за российский газ и объявления о выполненных обязательствах Москва не должна требовать от стран ЕС никаких других действий по платежу.

Как стало известно собеседникам издания, Еврокомиссия решила не препятствовать компаниям открывать счет в Газпромбанке в долларах и евро, при этом не уточнив отношение к открытию счета в рублях.

При оценке рекомендаций Еврокомиссии страны ЕС, по данным источников, разделились во мнениях. План поддержали Германия, Венгрия, Франция и Италия, Польша же назвала рекомендации юридически неясными, подчеркнув, что они должны быть обсуждены с послами Евросоюза.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач допустил раскол ЕС из-за оплаты российского газа в рублях. Он заявил, что энергетический кризис больно бьет по экономике и социальной сфере европейских стран.