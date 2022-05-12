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В России допустили раскол ЕС из-за оплаты газа в рублях

Замглавы ФНЭБ Гривач допустил раскол ЕС из-за оплаты российского газа в рублях

Фото: Shutterstock

Еврокомиссия может выпустить циркуляр, который введет запрет на оплату российского газа в рублях, что потенциально приведет к расколу внутри ЕС, поскольку энергетический кризис уже бьет по экономике и социальной сфере стран, считает экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В Газпромбанке открыты счета 20 европейских компаний для оплаты поставок за российский газ. Такое число в четверг, 12 мая, назвало агентство Bloomberg.

«Это хорошая новость и сигнал о том, что разум и соображения энергетическое безопасности начинают потихоньку побеждать внутри ЕС, — сказал Гривач. — Но пока риски все еще остаются, так как ЕК может выпустить циркуляр, который введет прямой запрет на оплату газа по схеме, установленной указом президента России».

Подобный циркуляр, как считает эксперт, может вызвать возмущение внутри стран ЕС, поскольку энергетический кризис, который, по словам Гривача, во многом устроила ЕК, уже и так больно бьет по экономике и социальной сфере европейских стран.

«Пока сложно сказать, приведет ли эта ситуация к расколу, но дискуссии по поводу эмбарго на нефть говорят, что раскол и так есть. А с газом ситуация гораздо более серьезная», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что немецкий энергоконцерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро. В настоящее время германская компания консультируется на этот счет с правительством ФРГ. При этом немецкая газовая компания Verbundnetz Gas (VNG) согласилась на российскую схему оплаты газа. В скором времени она начнет переводить платежи в евро в Газпромбанк для дальнейшей оплаты газа из России.

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Наталия Белова
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