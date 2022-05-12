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20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа

Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Газпромбанке открыты счета 20 европейских компаний для оплаты поставок за российский газ. Такое число в четверг, 12 мая, назвал Bloomberg.

Агентство со ссылкой на свой источник пишет, что к десяти компаниям, ранее открывшим счета в российском банке, присоединилось еще столько же фирм. Помимо этого, сейчас еще 14 компаний сделали запрос на предоставление необходимых данных для дальнейшего открытия счетов в Газпромбанке.

Уточняется, что такие компании будут платить за поставки газа российской валютой.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета», — рассказал источник. При этом собеседник агентства отказался раскрывать названия компаний, вошедших в это число.

Ранее стало известно, что немецкий энергоконцерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро. В настоящее время германская компания консультируется на этот счет с правительством ФРГ. При этом немецкая газовая компания Verbundnetz Gas (VNG) согласилась на российскую схему оплаты газа. В скором времени она начнет переводить платежи в евро в Газпромбанк для дальнейшей оплаты газа из России.

В конце марта президент России анонсировал новый порядок оплаты газа европейскими потребителями. Согласно новым правилам, европейские компании обязаны открывать валютные счета в Газпромбанке. После этого он начнет конвертировать евро и доллары в российскую валюту на открытом рынке и рассчитываться с основным поставщиком газа — «Газпромом».

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Варвара Кошечкина
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