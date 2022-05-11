Немецкая компания отказалась платить за российский газ в рублях

Германский энергоконцерн Uniper заявил, что продолжит платить за российский газ в евро

Немецкий энергоконцерн Uniper продолжит платить за российский газ в евро. В настоящее время германская компания консультируется на этот счет с правительством ФРГ. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил представитель энергоконцерна в беседе с ТАСС.

«Uniper продолжит платить в евро», — заявил он. По данным собеседника, сейчас компания ведет переговоры с партнером о возможных условиях оплаты и уточняет всю информацию в контакте с властями Германии. При этом пока не известно, открыла ли немецкая компания новый счет в Газпромбанке и когда будут выполнены платежи за топливо.

В то же время представитель Uniper отметил, что ФРГ не может обойтись без российского газа. Он пояснил, что «краткосрочный отказ от российского газа невозможен, так как это имело бы драматические последствия для экономики» Германии.

Как сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, энергоконцерн пока не отказывается от схемы, когда оплата газа производится в евро, а потом при содействии Газпромбанка может конвертироваться в российские рубли.

Уже известно, что Uniper несколько раз объявляла о продолжении оплаты газа в евро. В частности, в апреле компания заявила, что не станет отказываться от евро, однако также было оговорено, что рассматривается и российская система перевода. При этом германский энергоконцерн намерен строго соблюдать все санкции, введенные в отношении России.

Правительство ФРГ работает над разрешением вопроса о поставках российского газа, пытаясь отказаться от топлива. При этом сейчас страна не может полностью отойти от энергоносителей из России, иначе это приведет к возникновению кризиса. Германия хочет заменить российское топливо альтернативными вариантами в течение 2022-2024 года.

В конце марта президент России анонсировал новый порядок оплаты газа европейскими потребителями. Согласно новым правилам, европейские компании обязаны открывать валютные счета в Газпромбанке, после чего он начнет конвертировать валютную выручку в рубли на открытом рынке.