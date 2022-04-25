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Немецкая компания решила платить за российский газ в евро

Немецкая Uniper заявила о намерении платить за российский газ в евро

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Немецкая компания Uniper решила платить за российский газ в евро, сообщает ТАСС. Руководство концерна обсуждает этот вопрос с властями страны.

«После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», — заявил представитель Uniper.

При этом он подчеркнул, что компания намерена строго соблюдать все действующие в отношении России санкции. Ранее Еврокомиссия объявила, что оплата российского газа рублями станет нарушением антироссийских санкций.

В конце марта президент Владимир Путин анонсировал новый порядок оплаты российского газа европейскими покупателями. В дальнейшем был опубликован соответствующий президентский указ. В соответствии с ним европейские компании обязаны будут открывать валютные счета в «Газпромбанке», после чего он будет конвертировать валютную выручку в рубли на открытом рынке.

Об отказе платить за газ в рублях говорили власти нескольких европейских стран и руководители ряда компаний-импортеров. Они называли новые условия нарушением действующих контрактов. В то же время некоторые страны говорили о готовности выполнять новые требования Москвы, среди них Венгрия и Словакия.

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Платон Щукин
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