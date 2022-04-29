Немецкая компания продолжит оплачивать российский газ в евро

Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро

Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами, а также в контакте с кабмином Германии. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро», — заявили в концерне.

Ранее Uniper решила платить за российский газ в евро. Как заявил представитель Uniper, компания намерена строго соблюдать все действующие в отношении России санкции. Ранее Еврокомиссия объявила, что оплата российского газа рублями станет нарушением антироссийских санкций.

В конце марта президент Владимир Путин анонсировал новый порядок оплаты российского газа европейскими покупателями. В дальнейшем был опубликован соответствующий президентский указ. В соответствии с ним европейские компании обязаны будут открывать валютные счета в «Газпромбанке», после чего он будет конвертировать валютную выручку в рубли на открытом рынке.