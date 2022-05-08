В G7 обязались постепенно отказаться от энергоресурсов из России

Страны «Большой семерки» обязались избавляться от закупок российских энергоресурсов

Страны «Большой семерки» (G7) обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа, сообщает ТАСС.

Страны-члены объединения, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, будут добиваться отказа от закупок российских энергоресурсов «упорядоченным образом».

«Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного свертывания или введения запрета на импорт российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок», — говорится в заявлении по итогам встречи лидеров G7, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, страны «Большой семерки» будут работать над обеспечением стабильных и надежных поставок энергоносителей из альтернативных источников.

Ранее решение стран G7 сократить или запретить импорт нефти из России анонсировали в Белом доме. Представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга также уведомил, что Соединенные Штаты призывают государства отменить экспортные ограничения на продовольствие, чтобы воспрепятствовать возникновению кризиса.