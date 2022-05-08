Страны G7 задумали сократить или запретить импорт российской нефти

В Белом доме заявили, что страны G7 сократят или запретят импорт нефти из России

Страны «Большой семерки» (G7) планируют сократить или запретить импорт нефти из России. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

«Сегодня все страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти», — уведомили в Вашингтоне, оценивая текущую ситуацию.

Представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга также уведомил, что Соединенные Штаты призывают государства отменить экспортные ограничения на продовольствие, чтобы воспрепятствовать возникновению кризиса. Кроме того, Вашингтон предлагает наращивать производство и открыть резервы, чтобы обеспечить нуждающиеся страны.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении России, затронувшие в том числе экспорт ряда товаров в страну. Уточнялось, что ограничения коснутся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.