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Немецкая компания согласилась на российскую схему оплаты газа

Немецкая VNG заявила о согласии на российскую схему оплаты газа через Газпромбанк

Фото: Eric Kemnitz / VNG AG / Wikipedia

Немецкая газовая компания Verbundnetz Gas (VNG) согласилась на российскую схему оплаты газа. Она будет переводить платежи в евро в «Газпромбанк» для осуществления оплаты за газ из России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в VNG не ожидают проблем при конвертации валюты в рубли. Уточняется, что открытие счета прошло успешно и не вызвало затруднений.

«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в "Газпромбанке" в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — говорится в заявлении компании.

1 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт и еще девять стран открыли счета в российских банках для оплаты природного газа по схеме, предложенной властями России.

В марте президент России Владимир Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Он также описал механизм, в соответствии с которым происходит оплата. Иностранный покупатель газа должен завести в «Газпромбанке» два счета. На первый, валютный, будет проводиться оплата в долларах или евро, как указано в контрактах. На эти деньги «Газпромбанк» сам будет покупать для клиентов рубли на бирже, зачислять на рублевый счет и уже с него переводить деньги поставщику.

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Варвара Кошечкина
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