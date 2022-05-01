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Десять стран открыли счета в российских банках для оплаты газа

Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш заявил, что 10 стран открыли счета для оплаты газа

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Венгрия и еще девять стран открыли счета в российских банках для оплаты природного газа по схеме, предложенной властями России. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли», — заявил он и добавил, что таким же образом действуют еще девять стран. Политика не уточнил, о каких странах идет речь. «Но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — уточнил Гуйяш.

По словам политика, страны Евросоюза не принимали санкций, из-за которых оплата газа в рублях была бы невозможной.

В марте президент России Владимир Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Он также описал механизм, в соответствии с которым происходит оплата. Иностранный покупатель газа должен завести в «Газпромбанке» два счета. На первый, валютный, будет проводиться оплата в долларах или евро, как указано в контрактах. На эти деньги «Газпромбанк» сам будет покупать для клиентов рубли на бирже, зачислять на рублевый счет и уже с него переводить деньги поставщику.

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Варвара Кошечкина
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