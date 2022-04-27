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Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях

Bloomberg: 10 покупателей российского газа из Европы открыли счета для его оплаты в рублях

Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Уже десять стран-покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки энергоносителя в рублях. Об этом стало известно агентству Bloomberg, передает ТАСС.

Как пояснил Bloomberg источник, близкий к «Газпрому», на данный момент соответствующие счета решили открыть десять из 21 государства, которые ранее были внесены Москвой в список «недружественных». При этом четыре покупателя уже провели оплату.

Ранее в апреле сообщалось, что платить за российское топливо в рублях согласились Австрия и Венгрия. Также отмечалось, что 26 апреля «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались проводить оплату по новым правилам, утвержденным президентом России Владимиром Путиным.

23 марта Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Согласно вышедшему 31 марта указу, партнерам «Газпрома» предлагалось открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли, после чего средства шли поставщику.

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Варвара Кошечкина
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