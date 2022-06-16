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«Газпром» уведомил австрийскую OMV о сокращении поставок газа из России

«Газпром» предупредил австрийскую OMV о сокращении поставок газа из России

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрийская энергетическая компания OMV получила от «Газпрома» уведомление о сокращении объемов поставок российского газа, пишут «Ведомости».

Представитель австрийской компании заверил, что снижение может быть полностью компенсировано OMV. При этом он не уточнил, насколько именно уменьшаются поставки. Немецкий концерн Uniper также объявил, что получил на 25 процентов меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом.

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Ранее «Газпром» предупредил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок. Они снижены примерно на 15 процентов. При этом Eni еще в середине мая сообщила, что начала процедуру открытия рублевых и валютных счетов в Газпромбанке для проведения расчетов по предложенной Москвой схеме.

14 июня «Газпром» заявил о проблемах с прокачкой в Европу через газопровод «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки могут быть обеспечены в ограниченном объеме.

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Платон Щукин
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«Газпром» уведомил австрийскую OMV о сокращении поставок газа из России
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