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На месторождении «Газпрома» произошел крупный пожар

На Уренгойском газовом месторождении «Газпрома» произошел крупный пожар

Кадр: Telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой»

В ночь на 16 июня на Уренгойском газовом месторождении произошел крупный пожар. В социальных сетях распространяются видео с возгоранием, пресс-служба «Газпрома» подтвердила факт инцидента. В комментарии «Ленте.ру» компания указала, что ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа.

Для этого специалисты «Газпром добыча Уренгой» приостановили работу производственных мощностей, перераспределили потоки газа, после чего локализовали, а затем и потушили пожар. Добыча уже возобновилась.

В пресс-службе подчеркнули, что произошедшее не повлияет на выполнение плановых показателей по добыче газа. Причину произошедшего установит специальная комиссия.

На этой неделе «Газпром» объявил о снижении объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» на 40 процентов. Поводом для такого решения стало отсутствие оборудования — немецкая Siemens не вернула в срок газоперекачивающие агрегаты, поскольку это запрещено канадскими санкциями.

Позднее компании пришлось остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens, поскольку его дальнейшая эксплуатация при отсутствии ремонта представляется опасной.

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Платон Щукин
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