Цены на газ в Европе подскочили

Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в начале торгов в четверг, 16 июня, превысили 1450 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с апреля. В ходе торгов темпы роста достигали 15 процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне 1334,9 доллара за тысячу кубометров, (плюс 6,2 процента к расчетной цене на вторник). Вскоре цены ускорили рост и подскакивали на 15 процентов, превышая отметку в 1450 долларов.

Это произошло после заявления «Газпрома» о приостановке эксплуатации газотурбинного двигателя, нужного для прокачки газа по газопроводу «Северный поток». Вскоре после публикации этого сообщения, стоимость газа подскочила на 12 процентов и оказалась выше 1200 долларов за кубометр.

«Газпром» объявил, что остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens КС Портовая. В результате с 16 июня суточная производительность составит до 67 миллионов кубометров в сутки. Во вторник «Газпром» сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции Портовая сможет поставлять газ в «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Ранее на сокращение объемов поставок российского газа пожаловались три европейские страны. Итальянская Eni сообщила о получении на 15 процентов объемов меньше, чем предусмотрено контрактом, а немецкая Uniper — на 25 процентов. Австрийская OMV также заявила о сокращении объемов газа из России.