Цены на газ в Европе резко взлетели после заявления «Газпрома»

Цены на газ в Европе превысили 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе взлетели на торгах 15 июня после заявления «Газпрома» о приостановке эксплуатации газотурбинного двигателя, нужного для прокачки газа по «Северному потоку», свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость июльских фьючерсов начала резко расти после публикации сообщения, прибавив более 12 процентов к закрытию предыдущего дня и превысив отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» днем 15 июня сообщил, что принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Накануне компания объявила, что из-за невозможность получить из ремонта другие газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens она не сможет обеспечивать поставки в газопровод «Северный поток» в плановом объеме, который составляет 167 миллионов кубометров в сутки.

Теперь суточная производительность с 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки, уточнили в «Газпроме». В Германии, которая является крупным покупателем российского газа, уже сообщили, что видят в ситуации политическую мотивацию.