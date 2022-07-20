Путин рассказал о закрытии Киевом одного из маршрутов поставок газа в Европу

Путин: Киев закрыл один из маршрутов поставок газа из РФ в Европу по политическим причинам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что киевские власти внезапно решили закрыть один из маршрутов поставок российского газа в Европу. По его словам, сделано это было по политическим причинам без каких-либо оснований, сообщает ТАСС.

«Украина неожиданно объявила, что один из двух маршрутов, которые идут по ее территории, она закрывает. Якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории ЛНР. Но она оказалась под контролем ЛНР несколько месяцев назад, а они взяли и закрыли его без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Закрыли просто по политическим соображениям», — заявил российский лидер.

Ранее он предупредил, что в том случае, если Москва не получит турбину для «Северного потока», то, нынешнюю перекачку потока в 60 миллионов кубометров в сутки придется сократить вдвое — до 30 миллионов кубометров.