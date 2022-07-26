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Россию заподозрили в желании «продолжить давление» на Европу по газу

Bloomberg: Россия будет «продолжать давить» на Европу с газом

Фото: Jens Büttner / Global Look Press

Источники Bloomberg заподозрили Россию в желании «продолжить давление» на Европу в связи с поставками газа и их объемами.

По мнению собеседников агентства, Москва использует ситуацию с возвратом в страну после ремонта в Канаде газотурбинного двигателя и перебои в поставках газа, к которой она привела, для того, чтобы вынудить европейские страны смягчить санкции и изменить позицию по поддержке Украины.

Также источники агентства полагают, что власти России вместе с «Газпромом» и дальше будут «находить причины» для того, чтобы снижать объемы поставок и не давать европейским потребителям нарастить запасы газа в хранилищах.

25 июля «Газпром» объявил, что снизит объем поставок газа по трубопроводу «Северный поток» до 33 миллионов кубометров в сутки при стандартной загрузке в 167 миллионов кубометров. Это произошло на фоне скандала с возвратом в Россию после ремонта в Канаде газотурбинного двигателя Siemens, передачу которого Москве запрещала из-за санкций Оттава. Впоследствии стороны смогли договориться о доставке агрегата, однако «Газпром» заявил, что переданной Германией документации недостаточно для этого.

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Платон Щукин
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