Кремль анонсировал заявление «Газпрома» по «Северному потоку»

Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал заявление «Газпрома» по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал заявление «Газпрома» по газопроводу «Северный поток» и подтвердил наличие неполадок с турбинами. Об этом официальный представитель Кремля сказал в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Песков также отметил, что турбина после капитального ремонта еще не пришла и не установлена, она находится в пути. Он выразил надежду, что ее доставят раньше, а не позже предполагаемого срока, однако, добавил он, неполадки наблюдаются и с другой турбиной. По его словам, «Газпром» работает над решением этой ситуации.

«Еще раз повторяю, ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, если бы не антироссийские ограничения, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном порядке, что помогло бы избежать проблем. «Мы обратимся к нашим коллегам в "Газпроме", чтобы они выступили с заявлением», — заключил он.

25 июля «Газпром» сообщил об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens «Северного потока» на компрессорной станции «Портовая». Теперь суточная пропускная способность станции составит до 33 миллионов кубометров в сутки — по сравнению с нынешними 67 миллионами кубометров и стандартными 167 миллионами кубометров, идущими по «Северному потоку».

Об остановке первой турбины российский гигант объявил еще в середине июня, заявив, что не смог вернуть оборудование компании Siemens из ремонта в Канаде из-за санкций.