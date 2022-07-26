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В Кремле оценили сроки установки турбины для «Северного потока»

Песков: Россия надеется, что турбину для «Северного потока» установят оперативно

Фото: Michael Sohn / AP

Российская сторона надеется на то, что отремонтированная турбина для газопровода «Северный поток» будет установлена скорее раньше, чем позже. Соответствующие оценки сроков работ дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Он заявил, что с оборудованием «есть неполадки». «Турбина после капремонта еще не пришла и не установлена. Она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже», — указал он, добавив, что с другим агрегатом есть проблемы.

По его словам, Кремль «попросит коллег в "Газпроме"» разъяснить ситуацию с поставками по «Северному потоку» с технологической точки зрения.

Российская компания 24 июля заявляла, что из-за проблем с оборудованием будет вынуждена еще в два раза сократить объемы прокачки — теперь до 20 процентов от мощности. Германия, в свою очередь, утверждает, что технических причин для этого не видит.

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Платон Щукин
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