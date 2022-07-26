В Кремле оценили сроки установки турбины для «Северного потока»

Песков: Россия надеется, что турбину для «Северного потока» установят оперативно

Российская сторона надеется на то, что отремонтированная турбина для газопровода «Северный поток» будет установлена скорее раньше, чем позже. Соответствующие оценки сроков работ дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Он заявил, что с оборудованием «есть неполадки». «Турбина после капремонта еще не пришла и не установлена. Она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже», — указал он, добавив, что с другим агрегатом есть проблемы.

По его словам, Кремль «попросит коллег в "Газпроме"» разъяснить ситуацию с поставками по «Северному потоку» с технологической точки зрения.

Российская компания 24 июля заявляла, что из-за проблем с оборудованием будет вынуждена еще в два раза сократить объемы прокачки — теперь до 20 процентов от мощности. Германия, в свою очередь, утверждает, что технических причин для этого не видит.

