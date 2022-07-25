ФРГ заявила об отсутствии причин для снижения поставок по «Северному потоку»

Минэкономики ФРГ заявило об отсутствии причин для снижения поставок по «Северному потоку»

Германия не видит технических причин для снижения прокачки «Северного потока», сообщили в федеральном министерстве экономики и защиты климата ФРГ.

Эксперты указали на отсутствие причин для снижения поставок. Ведомство совместно с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу внимательно следит за ситуацией. «По поводу заявления "Газпрома": по нашей информации, технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" нет», — подчеркнули в Минэкономики.

В министерстве добавили, что необходимые условия согласования экспорта турбины, которые проводятся из-за санкций, выполнены. «Канада выдала необходимое по канадскому праву документы об исключении (из санкционного режима). По санкционному праву Евросоюза лицензии об исключении (из санкционного режима) не требуются», — подчеркнули специалисты.

Ранее министерство по делам экономики и защиты климата Германии заявило, что не намерено сообщать, где находится турбина компании Siemens, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» — главного трубопровода из России в ФРГ.