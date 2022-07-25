ФРГ заявила об отсутствии причин для снижения поставок по «Северному потоку»
Германия не видит технических причин для снижения прокачки «Северного потока», сообщили в федеральном министерстве экономики и защиты климата ФРГ.
Эксперты указали на отсутствие причин для снижения поставок. Ведомство совместно с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу внимательно следит за ситуацией. «По поводу заявления "Газпрома": по нашей информации, технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" нет», — подчеркнули в Минэкономики.
В министерстве добавили, что необходимые условия согласования экспорта турбины, которые проводятся из-за санкций, выполнены. «Канада выдала необходимое по канадскому праву документы об исключении (из санкционного режима). По санкционному праву Евросоюза лицензии об исключении (из санкционного режима) не требуются», — подчеркнули специалисты.
Ранее министерство по делам экономики и защиты климата Германии заявило, что не намерено сообщать, где находится турбина компании Siemens, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» — главного трубопровода из России в ФРГ.