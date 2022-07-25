В Германии отказались сообщать о местонахождении турбины для «Северного потока»

Минэкономики ФРГ отказалось сообщать о местонахождении турбины для «Северного потока»

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не намерено сообщать, где находится турбина компании Siemens, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» — главного трубопровода из России в ФРГ. О соответствующем решении рассказала представитель ведомства Беате Барон, пишет ТАСС.

Она отметила, что ведомство отказывается раскрывать какую-либо информацию о местонахождении комплектующих из-за определенных рисков. «Я должна еще раз указать, что здесь речь идет о явных проблемах с безопасностью», — заявила Барон. Представитель министерства также добавила, что все юридические требования, связанные с санкциями Евросоюза, соблюдены.

В середине июня «Газпром» заявил, что вынужден снизить объемы прокачки в силу того, что не получил из ремонта турбину Siemens, которая не возвращалась из ремонта в Канаде из-за санкций. В июле СМИ узнали, что оборудование уже направлено в Германию, однако российская компания настаивала, что документации, позволяющей его обслуживать, не получила.

24 июля «Коммерсантъ» узнал, что Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию на турбину. Она позволяет позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до 2024 года.

25 июля стало известно, что «Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады. Компания изучила указанные документы, однако вынуждена констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В этих обстоятельствах «Газпром» в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал , что после установки задерживавшегося в Канаде оборудования поставки газа по «Северному потоку» в Европу пойдут в том объеме, в котором это технологически возможно.