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Кремль назвал причину сокращения поставок по «Северному потоку»

Дмитрий Песков заявил, что сложности с поставками по «Северному потоку» вызваны санкциями

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал причину сокращения поставок газа в Европу по «Северному потоку». По мнению пресс-секретаря президента, сложности были вызваны санкциями, и «Газпром» не сможет исправить ситуацию самостоятельно. Его цитирует РИА Новости.

«"Газпром" изложил реальную ситуацию, реальное положение дел, Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов по обвинению Siemens «Газпромом» в неисполнении контракта по ремонту турбины.

Поставки по газопроводу «Северный поток» были сокращены в июне из-за невозможности вернуть одну из турбин из ремонта из-за санкций Канады. Позже, 11 июля трубопровод полностью остановили на плановое техобслуживание. 21 июля газ снова начал поступать в Европу.

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Когда Канада согласилась вернуть турбину «Газпрому», Россия под различными предлогами отказывалась принимать турбину. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании. 1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в случае, если «Газпром» из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.

В июле прокачка была дополнительно снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности. В Европе, в том числе в производителе турбин, не верят в техническую версию, полагая, что причины сокращения поставок кроются в политическом конфликте и позиции Евросоюза по отношению к спецоперации России на территории Украины.

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Софья Ермакова
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