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«Газпром» раскрыл данные о поставках газа в Китай и Европу

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» взлетели на 60,9 процента

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья рухнул на 34,7 процента в годовом выражении, составив 75,3 миллиарда кубометров, раскрыли данные в компании.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного контракта, наоборот, взлетели на 60,9 процента за семь месяцев. В июле трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

Снижение потребления газа в ЕС оказалось главным фактором сокращения мирового спроса на 35 миллиардов кубометров за семь месяцев, отметил в компании. При этом потребление газа в 27 странах ЕС за это же период упало на 31 миллиард кубометров.

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В январе-июле «Газпром», по предварительным данным, добыл 262,4 миллиарда кубометров газа, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Спрос на внутреннем рынке за этот период снизился на два процента.

В прошлые годы «Газпром» поставлял в Европу до 200 миллиардов кубометров в год. Согласно планам, озвученным в 2019 году и с тех пор не подвергавшихся пересмотру, в 2022-м Китай должен получить 15 миллиардов кубометров. В 2020-м году по этому маршруту было поставлено 4,1 миллиарда кубометров, в 2021-м — 10,39 миллиарда.

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Платон Щукин
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