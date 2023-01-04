«Газпром» сообщил о снижении прокачки газа через Украину на десять процентов

Объем суточного транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на Украине упал на 10 процентов, с 42,2 миллиона кубометров до 37,8 миллиона. Об этом со ссылкой на сообщение «Газпрома» пишет РБК.

Причину снижения прокачки компания не указала. Украина как и прежде отказывается согласовывать заявку на прокачку через ГИС «Сохрановка», поскольку она находится под контролем российской армии.

Транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины остается для «Газпрома» единственным маршрутом поставок в Центральную и Западную Европу. В Южную Европу газ идет через одну ветку «Турецкого потока». По другой ветке, а также через газопровод «Голубой поток» топливо получают турецкие потребители.

Газопровод «Ямал — Европа» остановлен еще в первой половине 2022 года, а «Северный поток» — в конце августа. Через месяц он был взорван неустановленными лицами, возможность его восстановления под вопросом.

На этом фоне «Газпром» сообщил о падении экспорта в страны дальнего зарубежья по итогам 2022 года почти в два раза, до уровня 1990 года. По данным главы компании Алексея Миллера, поставить удалось лишь немногим более 100 миллиардов кубометров.

Нынешнее снижение суточных заказов может быть связано с резким падением биржевой стоимости природного газа в Европе. На фоне стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и установления теплой погоды в Европе стоимость топлива приближается к 700 долларам за тысячу кубометров, так что российский газ может продаваться по контрактам дороже этого уровня.