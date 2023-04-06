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16:46, 6 апреля 2023Экономика

Причины роста курса доллара объяснили

Глава Минфина Силуанов: курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил изменения курса рубля и роста доллара. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам министра, в последние месяцы курс рубля меняется по двум причинам: рост импорта и сокращение экспортной выручки. «Притоки и оттоки валют связаны с торговым балансом, сколько продали, сколько приобрели», — пояснил Силанов и напомнил, что Центробанк не ставит границ курса. «Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну», — констатировал глава министерства и добавил, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.

В ходе дневных торгов в четверг, 6 апреля, доллар побил очередной рекорд по отношению к рублю — курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года.

Аналитики объясняют резкое ослабление рубля завершением налогового периода в марте. Также на российскую валюту по-прежнему давит неравномерное соотношение экспорта и импорта в денежном выражении и санкции в отношении российской нефти.

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Платон Щукин
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