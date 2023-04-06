Курс доллара на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 15 апреля 2022 года

В ходе дневных торгов в четверг, 6 апреля, американская валюта побила очередной рекорд по отношению к рублю — курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В верхней точке цена доллара достигала 81,03 рубля. Несколькими часами ранее валюта превысила отметку в 80 рублей впервые с 18 апреля 2022-го. Параллельно растет и курс евро — на момент написания материала валюта торговалась на уровне 88,5 рубля, что также стало максимальным значением почти за год.

Аналитики объясняют резкое ослабление рубля завершением налогового периода в марте. Также на российскую валюту по-прежнему давит неравномерное соотношение экспорта и импорта в денежном выражении и санкции в отношении российской нефти. Проявляют себя и большие скидки, с которыми продается российская нефть Urals, накопленный дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и резкое увеличение расходов.

Согласно источнику «Ведомостей», власти резко ухудшили прогноз по среднему курсу рубля на 2023 год — с 68,3 до 77 рублей за доллар. Один из собеседников газеты связал ослабление российской валюты низким уровнем продажи валюты экспортерами, выводом средств населением, а также продажей бизнеса в России иностранными компаниями, которые меняют рубли на валюты для вывода в свои юрисдикции. По словам другого источника, на курс рубля сильно влияет существенное падение долларовой ликвидности на рынке. По его словам, курс доллара к рублю сейчас фактически нерепрезентативен.