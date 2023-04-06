Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

В ходе торгов на Мосбирже 6 апреля курс доллара приблизился к годовому рекорду, превысив 80 рублей впервые с 18 апреля 2022-го, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке валюта достигала 80,24 рубля (плюс 40 копеек к цене предыдущего закрытия торгов). По состоянию на 9:53 по московскому времени стоимость доллара скорректировалась до 80,1 рубля (плюс 27 копеек). Евро, недавно пробивший отметку в 87 рублей впервые за год, 6 апреля на максимуме стоил 87,7 рубля (плюс 40 копеек). К 9:53 европейская валюта торговалась по 87,5 рубля (плюс 20 копеек).

Как отмечают аналитики, давление на рубль происходит на фоне завершения налогового периода в марте. Также по-прежнему на рубль влияют соотношение экспорта и импорта в денежном выражении и санкции в отношении российской нефти. Проявляют себя и большие скидки, с которыми продается российская нефть Urals, накопленный дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и резкое увеличение расходов.

В числе причин ослабления рубля «Ведомости» называли и дефицит юаней у российских банков. В последние недели они стали покупать у ЦБ китайскую валюту через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, причем объем таких покупок существенно растет. ЦБ запустил этот инструмент еще в январе, но до последнего момента финансовым организациям хватало китайской валюты, чтобы не прибегать к нему.