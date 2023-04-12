Минфин допустил всплески по расходам бюджета России

Минфин России допустил всплески по расходам бюджета в 2023 году

Российский Минфин допустил всплески по расходам бюджета в 2023 году. Об этом рассказал замминистра Владимир Колычев, его слова приводит РИА Новости. При этом, уточнил он, все параметры остаются в рамках закона о бюджете.

Он пояснил, что в течение года могут быть «такие всплески, такие пики, тоже связанные с контрактуемыми обязательствами, которые могут большими суммами сразу проходить». По словам Колычева, неизвестно, в какие месяцы это будет происходить, но такие всплески возможны.

Также замминистра высказался про курс рубля, отмечает «Интерфакс». По его словам, сейчас российская валюта слабее справедливого уровня, но такие отклонения нормальны при плавающем курсе. Замминистра добавил, что стабилизация зависит от множества факторов. Он подчеркнул, что перезапущенное в этом году бюджетное правило снижает волатильность курса.

Ранее в Минфине подсчитали, что первом квартале 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета упали на 4 процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45 процентов, до 1,635 триллиона. Главной причиной снижения нефтегазовых доходов назвали сильное снижение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals. Президент в свою очередь пообещал, что во втором квартале 2023-го года бюджет страны пополнится за счет дополнительных нефтегазовых доходов.