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18:05, 11 апреля 2023Экономика

Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа

Путин: во втором квартале 2023 бюджет России получит дополнительные нефтегазовые доходы

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023-го года бюджет страны пополнится за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала года нефтегазовые поступления в бюджет сократились на 1,3 триллиона рублей за счет высокой базы и особенностей ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Ненефтегазовые поступления при этом выросли почти на 14 процентов, добавил глава государства.

«К концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы», — пообещал Путин.

Ранее в Минфине подсчитали, что первом квартале 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета упали на 4 процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45 процентов, до 1,635 триллиона.

Главной причиной снижения нефтегазовых доходов назвали сильное снижение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals. В марте средняя стоимость барреля на фоне западных санкций опустилась до минимума с ноября 2020 года (47,85 доллара ). На тот момент в ведомстве спрогнозировали максимальный объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов в 113,6 миллиарда рублей.

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Вячеслав Агапов
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