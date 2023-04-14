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14:35, 14 апреля 2023Экономика

В Минфине назвали сроки выхода России на сбалансированный бюджет

Глава Минфина Силуанов: Россия планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство финансов России сохраняет планы выхода на сбалансированный бюджет в 2025 году. Такие сроки назвал глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета», — заявил он на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

В 2023 году доходы российского бюджета резко сократились из-за санкций, которые обрушили цену на основной российский экспортный сорт нефти Urals. В апреле ожидаемый объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов страны составит 113,6 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Если прогноз реализуется, это станет максимальным отклонением с момента введения западных санкций в отношении поставок российской нефти и нефтепродуктов.

В марте ведомство готовилось недополучить 132,1 миллиарда рублей, однако результат оказался на 39 миллиардов меньше, то есть минус 93,1 миллиарда рублей. В феврале реальный объем потери доходов составил 95,7 миллиарда рублей.

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Мария Грушко
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