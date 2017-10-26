Мексика захотела стать первым зарубежным покупателем российских МС-21

Мексика может стать первым зарубежным покупателем новинки российского авиапрома самолета МС-21. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и мексиканская авиакомпания Interjet подписали протокол о поставках до 10 авиалайнеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Interjet готова с 2021 года стать первым зарубежным клиентом ОАК при начале отгрузки за рубеж МС-21 (…). На этот счет мы уже подписали протокол и будем двигаться дальше по мере сертификации», — заявил министр.

Ранее глава Interjet Мигель Алеман Веласко подтвердил, что компанию очень интересует МС-21. «Потому что компоненты, из которых он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива. Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь и свой мотор, более легкий», — сказал Веласко.

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Interjet — лоукостер, который в настоящий момент является самым крупным зарубежным заказчиком пассажирских лайнеров SSJ-100, производимых российской компанией «Гражданские самолеты Сухого». С мексиканским авиаперевозчиком заключен контракт на поставку до 2018 года 30 воздушных судов.

МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое черное крыло, выполненное из композитных материалов. На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки нового авиалайнера «Аэрофлоту». По прогнозам Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.

