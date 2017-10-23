Мексиканцы заинтересовались российскими МС-21

Мексиканская авиакомпания Interjet заинтересовалась покупкой российских самолетов МС-21. Об этом РИА Новости сообщил президент компании Мигель Алеман Веласко.

«Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которых он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива. Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь и свой мотор, более легкий», — рассказал Веласко.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Этот пассажирский самолет заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Он придет на смену Ту-154. В разных модификациях способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Дальность полета — до пяти тысяч километров. На самолете пока устанавливаются американские двигатели Pratt&Whitney PW1400G. В дальнейшем планируется оборудовать его российскими ПД-14.

МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое черное крыло, выполненное из композитных материалов. На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки нового авиалайнера «Аэрофлоту». По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа. На данный момент корпорация «Иркут» заявила о наличии твердых заказов на 175 машин.