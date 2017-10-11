Испытатели получат второй образец самолета МС-21 для тестирования

До конца года второй МС-21 будет передан в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода. Об этом в среду, 11 октября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу Новикомбанка.

«МС-21 планируется оснастить новейшим российским двигателем ПД-14, созданным при финансовой поддержке Новикомбанка. В настоящее время осуществляется подготовка к третьему этапу летных испытаний двигателя», — говорится в релизе.

Банк кредитует разработчика МС-21 — корпорацию «Иркут», которая в настоящее время проводит второй этап заводских доводочных испытаний нового российского авиалайнера.

Опытный самолет МС-21-300 поднялся в небо 28 мая 2017 года. 23 июня было объявлено об успешном завершении первого этапа испытаний. В частности, были исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенным и убранным шасси, а также испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле.

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В середине сентября корпорация «Иркут» сообщила, что приступает ко второму этапу летных заводских доводочных испытаний МС-21. Основная его цель — расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.

МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое черное крыло, выполненное из композитных материалов. На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки нового авиалайнера «Аэрофлоту». По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа. На данный момент корпорация «Иркут» заявила о наличии твердых заказов на 175 машин.

