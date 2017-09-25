Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж

Правительство России утвердило стратегию развития экспорта продукции гражданского авиастроения. Об этом заявил в понедельник, 25 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«В этом направлении у нас неплохие перспективы, тем более, что по оценкам экспертов, мировой рынок авиаперевозок будет расти приблизительно на пять процентов в год», — сказал он.

Медведев добавил, что крупнейшие мировые производители воздушных судов — Airbus и Boeing — уже сейчас развивают глобальные цепочки поставщиков, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых высокотехнологичных компонентов.

Базовый сценарий стратегии предполагает сохранение действующих мер поддержки экспорта продукции самолетостроения и авиационных комплектующих, а также рост экспорта такой продукции из России к 2025 году более чем в восемь раз — до 3,46 миллиарда долларов, передает Rambler News Service. Согласно документу из бюджета на поддержку отечественных авиастроителей с 2017 по 2019 годы необходимо будет выделить 4,1 миллиарда рублей, с 2020 по 2025 — 8,8 миллиарда.

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При этом оптимистичный сценарий предусматривает создание кредитно-лизинговой платформы по продвижению российской авиатехники с привлечением крупнейших российских и зарубежных лизинговых компаний

В рамках платформы планируется поставить на экспорт 215 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и МС-21 на 7,65 миллиарда долларов. Для этого предлагается создать специализированную лизинговую компанию, на ее базе будут консолидированы средства господдержки, заемные средства российских банков и кредиты, привлекаемые зарубежными лизинговыми организациями.