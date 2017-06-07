Госкомпаниям запретят покупать самолеты бизнес-авиации за рубежом

Правительство ограничит закупку государственными компаниями импортных самолетов бизнес-авиации. Такое решение будет принято, как только лайнеры подобного типа начнут производиться в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом в среду, 7 июня, сообщает РИА Новости.

Выступая на совещании по вопросам развития российского авиапрома, глава правительства напомнил, что компании с госучастием должны отдавать приоритет отечественным лайнерам. «Исключение составляет деловая авиация, самолеты которой пока в нашей стране не производятся», — сказал Медведев.

Однако после того, как производство таких воздушных судов в России будет начато, государство ограничит закупки за границей государственными структурами. Медведев напомнил, что соответствующие директивы были выданы правительством в апреле текущего года.

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В настоящее время в сегменте бизнес-авиации в России выпускается Sukhoi Business Jet. Этот самолет предлагается в трех конфигурациях: VIP, правительственная и корпоративная.

В VIP-комплектации предусмотрена установка дополнительных топливных отсеков, что увеличивает дальность полета почти в два раза по сравнению с базовой версией SSJ-100 до 7,9 тысячи километров.

Дальность полета SBJ правительственной и корпоративной версий составляет 7,4 тысячи и 6,5 тысячи километров соответственно. Во всех трех версиях установлены душевые, офисные отсеки, спальни.

Первым покупателем VIP-версии Sukhoi Superjet 100 в октябре 2011 года стала швейцарская авиакомпания Comlux. Она приобрела два самолета.

