Стало известно о намерении Мексики купить 10 российских самолетов SSJ100

В Минпромторге России рассчитывают на заключение до конца текущего года контракта на поставку 10 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской Interjet. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава ведомства Дениса Мантурова.

В компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая выпускает SSJ100, подтвердили, что переговоры с Interjet продолжаются. «Детали раскрывать преждевременно», — цитирует агентство представителя ГСС.

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Россия активно продвигает самолеты SSJ100 на зарубежный рынок. Мексиканский авиаперевозчик Interjet в настоящее время является одним из крупнейших эксплуатантов SSJ100. Полеты на российских лайнерах компания выполняет с 2013 года. У ГСС и Interjet имеется контракт на 30 SSJ100, из которых 22 машины уже поставлены. Еще восемь авиалайнеров Interjet, по словам президента ГСС Владислава Масалова, получит в 2017-2018 годах.

SSJ-100 — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Он способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.

