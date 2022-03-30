Стало известно о прекращении обслуживания двигателей для Sukhoi Superjet

Компания PowerJet прекратила ремонт и техобслуживание двигателей для SSJ100

Российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к авиапрому.

Стало известно, что компания также отказалась поставлять запчасти для SaM146 и проводить их ремонт, включая возврат ранее отремонтированных двигателей, предоставление их в лизинг.

По словам собеседника агентства, PowerJet еще в феврале предупредила своих российских партнеров о приостановке контрактных обязательств. Это произошло после того, как Европейский союз и США ввели санкции против России.

Для продолжения эксплуатации Sukhoi Superjet 100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать запасы, сформированные PowerJet еще до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление российским предприятиям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России.