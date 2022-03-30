Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о прекращении обслуживания двигателей для Sukhoi Superjet

Компания PowerJet прекратила ремонт и техобслуживание двигателей для SSJ100

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к авиапрому.

Стало известно, что компания также отказалась поставлять запчасти для SaM146 и проводить их ремонт, включая возврат ранее отремонтированных двигателей, предоставление их в лизинг.

По словам собеседника агентства, PowerJet еще в феврале предупредила своих российских партнеров о приостановке контрактных обязательств. Это произошло после того, как Европейский союз и США ввели санкции против России.

Для продолжения эксплуатации Sukhoi Superjet 100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать запасы, сформированные PowerJet еще до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление российским предприятиям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО
Россиянин забил до смерти угрожавшего его дочери и внучке мужчину
Конкурент IKEA окончательно уйдет из России
Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»
Центробанк рекомендовал банкам иметь несколько курсов рубля
Россия заявила о новой основе миропорядка
Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост
Центризбирком отчитался о степени защиты цифровых сервисов от хакерских атак
Описан климат Марса в древности
Рост цен в Германии поставил 40-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.