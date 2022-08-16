Российские власти прокомментировали разбор самолетов на запчасти

Глава Минпромторга Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти мировой практикой

Разборка самолетов на запчасти для ремонта других лайнеров — это не «выдумка российской авиации», а мировая практика, заявил вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов: пока запчасть приходит, если есть возможность использовать — не хочу слово каннибализм, — но с другого летательного аппарата, для того чтобы обеспечить выполнение оперативно рейсов, то такая практика всегда имела место быть», — прокомментировал ситуацию представитель власти.

Авиакомпании «просто привыкли» использовать иностранную технику, которая стала им недоступна из-за санкций, отметил Мантуров.

О том, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей, узнал ранее Reuters. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года. В июне российские авиакомпании попросили узаконить каннибализацию самолетов.