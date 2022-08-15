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Российские авиакомпании попросили узаконить каннибализацию самолетов

«Известия»: глава АЭВТ Тасун попросил Минтранс узаконить каннибализацию самолетов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские авиакомпании в июне обратились в Минтранс с просьбой узаконить процедуру так называемой каннибализации самолетов — снятия исправных запчастей с одних машин для перестановки их на другие. Об этом в понедельник, 15 августа, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистра транспорта Игорю Чалику.

Как пишет Тасун, сегодня перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285), они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет, что «идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов».

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Глава АЭВТ объясняет, что это могло бы помочь в ситуациях, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов и можно было бы переставить исправный, чтобы из двух полетел хотя бы один. Предполагается, что при снятии детали необходимо проводить анализ ее годности и состояния, оформлять талон годности, после этого провести вторую оценку и тестировании на другом самолете. Также Тасун предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

Источники издания утверждают, что Минтранс уже разрабатывает соответствующие поправки, ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года. В пресс-службе ведомства подтвердили, что министерство разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе направленных на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Документы будут опубликованы для общественного обсуждения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Эти меры соответствуют распоряжению правительства, которое в июне рекомендовало авиакомпаниям разбирать некоторые борта на запчасти. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

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Марина Совина
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