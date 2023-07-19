Новейший российский самолет решили переделать под другой двигатель

РИА Новости: новейший российский самолет Ил-112В переделают под другой тип двигателей

Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, конструкция которого предусматривает турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ, решили отправить на серьезную доработку. Она заключается в установке реактивных двигателей ПД-8, что подразумевает изменение крыла самолета, топливной системы и других бортовых систем. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

Причина отказа от двигателей не сообщается. Предполагаемые сроки завершения работ также неизвестны, однако замена типа двигателя предполагает глубокие изменения в конструкции и отдельную сертификацию. Ранее о модификации Ил-112В на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) рассказал вице-премьер Денис Мантуров.

Двигатели ТВ7-117 были созданы еще в СССР, а ТВ7-117СТ является их новейшей модернизацией. Она разрабатывалась с 2014 года специально для установки на Ил-112В и турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114-300 и была включена в приоритетные проекты развития отечественной авиационной промышленности.

Самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, его опытный образец впервые поднялся в воздух в марте 2019 года. В августе 2021 года он разбился в Подмосковье, в качестве причины называлось возгорание двигателя. Позднее вице-премьер Юрий Борисов (в настоящее время — руководитель «Роскосмоса») подтвердил, что двигатель к эксплуатации пока не пригоден.

В конце июня стало известно, что контракт на поставку трех самолетов Ил-114-300 в конце 2023 года задерживается. Участники соглашения подтверждают факт проблем, но не комментируют по существу и не называют возможные сроки поставок. В соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденной правительством в июне 2022 года, за восемь лет авиакомпании должны получить 70 единиц Ил-114-300.

Двигатель ПД-8, под который предлагается переделать Ил-112В, предназначен для установки на Sukhoi Superjet New, импортозамещенную версию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. При этом производитель не рассматривает возможность замены для уже эксплуатируемых бортов франко-российского двигателя SaM146 на отечественную разработку. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что процесс изменения конструкции под новые двигатели слишком сложен и дорог.