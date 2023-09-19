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15:54, 19 сентября 2023Экономика

Назван срок выпуска серийных импортозамещенных самолетов SJ-100

«Яковлев»: первые два серийных SJ-100 будут выпущены в этом году

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Первые два серийных импортозамещенных российских самолета SJ-100 планируется выпустить в этом году. Такой срок назвал в интервью ТАСС генеральный директор авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский.

«По "Суперджету". По большому счету, первые две машины серийные будут готовы в этом году, но есть вопрос сертификации, а она будет зависеть в том числе от темпов работы по двигателю: с ним надо выполнить не менее 120 полетов», — объяснил руководитель предприятия.

Он также отметил, что текущие эксплуатанты «Суперджета» проявляют интерес к замене российско-французских двигателей SaM-146 на российские ПД-8.

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Ранее сообщалось, что в первые годы эксплуатации SJ-100 налет самолета будет ограничен из-за проблем с российским двигателем ПД-8, испытания которого затягиваются. На плановые показатели лайнер должен выйти через два года после начала эксплуатации. Таким уровнем будет считаться 220 часов в месяц, или в среднем 7,3 часа в сутки, что сравнимо с результатами других ближнемагистральных самолетов, сообщили в пресс-службе «Яковлева».

Также «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства сообщил о переносе сроков поставок нового российского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, который должны были передавать в авиакомпании уже с конца 2023 года, как минимум на два года. Причиной такого решения в документе названы проблемы с двигателем ТВ7117СТ производства «ОДК-Климов» (предприятие входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию», ОДК), которые не позволяют сертифицировать модель.

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