В Кремле назвали полет SJ-100 на франко-российских двигателях большим успехом

Песков назвал первый полет SJ-100 большим успехом в рекордно сжатые сроки

Первый полет самолета Superjet 100 (SJ 100), частично импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), является большим успехом российских авиастроителей, потому что результат достигнут в рекордно короткие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля признал, что работа еще не закончена, потому что машину предстоит оснастить полностью российскими двигателями ПД-8, которые по-прежнему не готовы для установки на борт. Как объяснили в «Ростехе» (контролирует производителя ПАО «Яковлев»), полет на франко-российских SaM146, из-за санкций более недоступных для заказа и ремонта, решили провести для ускорения испытаний.

Тем не менее, подчеркнул Песков, были освоены новые технологии, в России производятся отдельные детали и узлы, а сама тема отечественных самолетов чрезвычайно важна.

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что Владимир Путин внимательно следит за успехами импортозамещения в отечественной авиации и держит руку на пульсе. При этом он отметил, что пока российский лидер не планирует посещать завод в Комсомольске-на-Амуре, где выпускают Superjet.

Дата первого полета лайнера с российскими двигателями неизвестна. В настоящее время ПД-8 проходит стендовые испытания и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

В конце прошлого года сообщалось, что первый полет импортозамещенной версии SSJ 100 с российскими двигателями состоится в марте 2023 года. Позднее чиновники несколько раз переносили даты. Наконец, в июне первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что подготовка к полету выходит на финишную прямую, но без российских двигателей.

Выпускать оригинальные SSJ-100 в России возможно до тех пор, пока сохраняется запас SaM146. В дальнейшем права на производство могут передать в Индию или Объединенные Арабские Эмираты, хотя о каких-то конкретных предложениях пока речь не идет.