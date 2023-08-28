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08:15, 28 августа 2023Экономика

Права на выпуск российских SSJ 100 собрались продать в ОАЭ

«Ъ»: ОАЭ собрались собирать SSJ 100 с помощью Италии и без участия России

Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Итальянская компания SuperJet International (SJI), совместное предприятие местного Leonardo и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), начала переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) для получения европейского сертификата типа на самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время держателем сертификата является российский ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут»). Передача его и всей технической документации на самолет является основным условием, на котором инвестиционная компания MarkAB Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) согласится приобрести долю ОАК в SJI.

С помощью этой продажи итальянская компания собралась в перспективе начать производство SSJ 100 в ОАЭ, где не предусматривается участие России. Переговоры осложняют санкции, поскольку доля «Яковлева» в SJI арестована. Участники предполагаемой сделки пытаются убедить итальянские власти снять арест.

Пресс-служба SJI не стала комментировать обсуждения будущего компании, подтвердив только, что предполагается перезапустить ее за счет новых акционеров. Однако для этого нужно содействие итальянских и российских властей.

До этого в SJI сообщали об одобрении строительства в ОАЭ линии сборки региональных самолетов. Завод в Аль-Айне может быть построен в 2025 году, чтобы к 2026-му в обеих странах можно было создать цепочку поставок комплектующих.

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Впрочем, источник издания в Брюсселе заметил, что о каких-то подвижках в выкупе российской доли пока говорить не приходится, проблем по-прежнему много. Другие собеседники подтвердили, что для реализации проекта необходимо тесное взаимодействие «Яковлева» и EASA, а также усомнились, что по итогам возможной сделки Россия получит какую-то выгоду кроме денежной, то есть речь не идет о получении комплектующих или содействии.

Отдельно источники Международном авиационном комитете (МАК) и Росавиации не уверены, что потенциальные покупатели готовы сертифицировать самолет даже при имеющейся документации, так как процесс растянется на годы. Сроки налаживания производства при строительстве завода в 2025 году они оценивают как минимум в пять лет.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил о возможном начале производства самолетов SSJ 100 на заводе HAL в Индии. По его словам, российская сторона сейчас ведет с индийскими коллегами переговоры. Судьба SSJ 100 остается под вопросом, так как самостоятельно Россия не может выпускать лайнер из-за западных санкций. Взамен в стране продолжается разработка импортозамещенной версии Superjet New с российскими двигателями, первый полет которой задерживается на неопределенный срок.

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    Платон Щукин
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